Сеть киосков «Вечерний Челябинск» стала лучшей на всероссийском конкурсе

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27 ноября 2020, 18:56 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Почетную награду вручили на медиафоруме «Издательский бизнес/ Publishing Expo. Перезагрузка» в столице.

Как сообщала руководитель сети «Вечерний Челябинск» Наталья Шурпа, компания заняла второе место в категории В. Сюда вошли сети с числом торговых точек от 50 до 100. По ее словам, критериями оценки стали многие параметры, в том числе, качество выкладки, отсутствие дебиторской задолженности и много другое.

Наталья Шурпа подчеркнула, что Челябинск остается одним из самых читающих городов России. Именно поэтому сотрудники сети стараются создать комфортные условия для покупки газет, журналов и книг.

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