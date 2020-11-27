Сеть киосков «Вечерний Челябинск» стала лучшей на всероссийском конкурсе
27 ноября 2020, 18:56[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Почетную награду вручили на медиафоруме «Издательский бизнес/ Publishing Expo. Перезагрузка» в столице.
Как сообщала руководитель сети «Вечерний Челябинск» Наталья Шурпа, компания заняла второе место в категории В. Сюда вошли сети с числом торговых точек от 50 до 100. По ее словам, критериями оценки стали многие параметры, в том числе, качество выкладки, отсутствие дебиторской задолженности и много другое.
Наталья Шурпа подчеркнула, что Челябинск остается одним из самых читающих городов России. Именно поэтому сотрудники сети стараются создать комфортные условия для покупки газет, журналов и книг.
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