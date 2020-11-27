В крымских городах продолжают вводить ограничения на подачу воды

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27 ноября 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Крымский блогер Александр Горный сообщил, что ситуация с подачей воды в регионе близка к катастрофической.

Он отметил, что опустевшие водохранилища стали причиной беспокойства ещё весной, а в августе было принято решение по ограничению подачи воды в Симферополе – на несколько часов утром и вечером. Причем качество подаваемой воды оставляет желать лучшего.

«В крымской столице сейчас сложилась просто парадоксальная ситуация, когда в одних районах вода круглосуточно, а в других грязная, по часам и не доходит до верхних этажей.

Жители Симферополя, с которыми я говорил, объясняют это наличием блатных районов, где живут чиновники. В центре Симферополя, где расположились административные учреждения, магазины, рестораны и суперэлитное жильё — проблем с водой тоже нет.

В туалетах организаций вода есть и можно только за людей порадоваться….

По словам чиновников потери в сети из-за износа коммуникаций достигают 50% и такая ситуация не только в столице Крыма. Это общекрымская проблема, так как в украинские годы ей никто не занимался, и инфраструктура полуострова к 2014 году уже была на грани, износ коммуникаций достигал 90%», - рассказал Горный.

По его словам, к решению водной проблемы были подключены военные, которые в августе, в сжатые сроки проложили водовод длинной около 50 км из Тайгановского водохранилища в Белогорске до Симферопольского водохранилища, но этого оказалось крайне мало, и запасы воды тоже ограничены.

Блогер отметил, что за последние несколько лет были проложены водопроводы и установлены насосные станции, соединившие разные регионы Крыма, локально менялись старые трубы на новые пластиковые, бурились скважины, но этого оказалось крайне мало, поскольку тёплая зима с минимумом осадков и жаркое лето нарушили сложившийся водный баланс.

«Что экстренно можно сделать по мнению властей? Были попытки с помощью авиации, распыляя реагенты, вызвать обильные дожди, но это оказалось недостаточным решением и малоэффективным.

Призывы экономить воду оказались также малоэффективными, да и люди ещё не готовы перестраиваться, пока куб воды стоит дешевле бутылки минералки.

Начали проводить еженедельные штабы и совещания, организовали установку более пластиковых 100 емкостей по 10м куб. во дворах и общественных местах, но и это никак не решило проблему.

Все предлагаемые для Крыма рецепты долгоиграющие, начиная от прокладки водовода из Краснодарского края, заканчивая опреснением морской воды, а вода людям нужна здесь и сейчас. Даже теоретический запуск воды в Крымский канал не спасёт ситуацию. За эти годы на многих участках он разрушился», - подчеркнул блогер.

Он сообщил, что власти планируют ввести ограничения на подачу воды в Алуште, а на днях появилась информация по ограничениям в Ялте.

«В Армянске, где работает Крымский Титан, выкачивающий в сутки десятки тысяч кубометров воды из скважин, несколько лет назад завод послужил причиной экологической катастрофы, так как кислотные озёра стали пересыхать и не было воды, чтобы их залить. Как итог город и огрестности накрывали кислотные облака, было уничтожена растительность, а детей массово пришлось эвакуировать.

Все прекрасно понимают, что это крымскотитановое экологическое безобразие надо закрывать, пока не рвануло, но местные власти упорно крышуют этот бизнес. Почему? Ищите ответы в высших коридорах российской власти», - отметил Александр Горный.

Блогер считает, что в связи со сложившейся ситуацией в Крыму может начаться не просто экологическая катастрофа, а гуманитарная.

«Увы, федеральные и местные власти увлечены инвестиционными проектами по застройке Крыма, а не концентрированным и системным решения водной проблемы, как это было сделано с электричеством и строительством моста. Вот сейчас происходит изнасилование мыса Меганом, около Судака, где для строительства форума Таврида и города вокруг него, осуществляется экологическое преступление мирового масштаба. Бульдозеры уничтожают уникальные природные ландшафты.

Люди протестуют, требуют остановить уничтожение уникальной природной территории, но власти демонстративно не слышат людей ради галочки от своих московских/кремлёвских кураторов. Там хотят кремлёвские чиновники хотят построить не только комплекс Таврида для проведения форумов, но и гостиницы и дома на 30 000 человек …… а откуда для них брать воду?

Тоже самое происходит и в Симферополе. Строительное лобби строит новые микрорайоны, не решив базового вопроса – наличие воды.

Что делать и есть ли решение водной катастрофы в Крыму? Я не знаю, но лучше молиться, чтобы небеса нам послали осадки, так как на обещания и болтовню чиновников надеяться бесполезно», - заключает крымчанин.