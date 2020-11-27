К выходным в Краснодарском крае ожидается потепление

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27 ноября 2020, 18:09 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Утром субботы и воскресенья на территории Кубани ожидаются туман и слабый гололёд. Ночами же ударит лёгкий мороз — до -3 градусов. Днём 28 ноября воздух прогреется до 8-14 градусов, а на участке от Джубги до Анапы до 16.



На следующий день, в воскресенье, днём температура останется прежней, но ожидается небольшое усиление ветра. В краевом центре в выходные будет солнечно, днём температура 10-11 градусов, утром и ночами — туман.