К выходным в Краснодарском крае ожидается потепление
27 ноября 2020, 18:09[ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Утром субботы и воскресенья на территории Кубани ожидаются туман и слабый гололёд. Ночами же ударит лёгкий мороз — до -3 градусов. Днём 28 ноября воздух прогреется до 8-14 градусов, а на участке от Джубги до Анапы до 16.
На следующий день, в воскресенье, днём температура останется прежней, но ожидается небольшое усиление ветра. В краевом центре в выходные будет солнечно, днём температура 10-11 градусов, утром и ночами — туман.
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