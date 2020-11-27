На станции Шиес защитники продолжают дежурства до полного ухода мусорщиков

Аргументы Недели → Общество 13+

27 ноября 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Photographer: © activatica.org

Вступило в силу решение суда о демонтаже самовольно построенных сооружений для организации свалки в Архангельской области на станции Шиес. До конца года должны быть разобраны абсолютно все хозяйственные постройки, общежитие.



Сам подрядчик уже сообщил, что проект закрыт. Однако активисты указывают на медлительность демонтажных работ. Плиты вертолётной площадки уже разобраны и сложены в другом месте. Но это не мешает их в любой момент вернуть на место, так как они почему-то не вывозятся с объекта, отмечают активисты.



Лагерь защитников Шиеса по-прежнему функционирует. В нём дежурят жители посёлка Урдома. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в посёлке, люди всё равно не покидают пост, и сменяют друг друга согласно графику. Жители до конца не верят в свою победу, так как им пришлось слишком много лжи пережить.



Строения инвестора по-прежнему очень хорошо охраняются. Работники вывозят сначала всё самое ценное. Активисты ждут, когда начнут разбирать водозаборные башни. Только после этого можно будет считать, что инвестор действительно уйдёт со станции. На этом месте будут посажены деревья.



