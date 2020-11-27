Собянин вручил городские награды 16 многодетным семьям накануне Дня матери

Аргументы Недели → Общество 13+

27 ноября 2020, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил многодетным семьям в столице почетный знак «Родительская слава города Москвы». Церемония награждения прошла в Белом зале мэрии и была приурочена ко Дню матери, который в 2020 году отмечается 29 ноября.

«Поздравляю с замечательным душевным праздником Днем матери. В этот день награждаем за воспитание детей, воспитание подрастающего поколения, за материнский труд, родительский труд. И, несмотря на пандемию, несмотря на все ограничения, сложности, мы все-таки решили эту традицию не ломать, не отменять, а провести награждение. Понятно, что происходит в несколько ином формате - усеченном. Здесь обычно много детей. Решили не создавать дополнительных рисков, но тем не менее эту процедуру, очень важную для нас, провести», - сказал Сергей Собянин.

По его словам, последнее 10-летие в Москве можно считать 10-летием многодетных семей.

«Сложно даже себе представить, но за 10 лет у нас количество многодетных семей выросло в 2,5 раза. Теперь в каждой школе, в каждом детском саду есть дети из многодетных семей. От 500 тыс. детишек - это дети многодетных семей», - сказал мэр.

Сергей Собянин назвал героическим поступком воспитание и заботу о детях. По его словам, город же со своей стороны делает все, чтобы создавать комфортную среду для воспитания детей.

«Несмотря на пандемию, мы продолжаем строить десятки школ, детских садов, реконструировать детские поликлиники, строить неонатальный центр, перинатальный центр, реконструировать действующие корпуса, выполнять целую программу реконструкции родильных домов и так далее. И вся общественная среда во многом нацелена на детей: создание детских парков, скверов, площадей, в которых можно спокойно и безопасно гулять, создание специальных развлекательных детских центров, образовательных центров», - сказал Сергей Собянин.

Как отметил мэр, несмотря на ежегодное увеличение среднего возраста москвичей, Москва - это «город детства, город молодежи».

«Во многом - это благодаря вам, вашему труду. Спасибо вам огромное от имени москвичей и от себя лично», - добавил Сергей Собянин, обращаясь к собравшемся в зале семьям.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, почетный знак «Родительская слава города Москвы» учрежден властями столицы в 2009 году. Начиная с 2009 года им были награждены 296 многодетных семей, в 2020 году - 16 семей.

Почетным знаком награждаются родители (усыновители), постоянно проживающие в Москве не менее 10 лет и состоящие в браке. В случае неполной семьи - один из родителей (усыновителей), которые воспитывают или воспитали пять и более детей (младшему из которых пять лет). При награждении почетным знаком «Родительская слава города Москвы» одному из награжденных родителей выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 211,2 тыс. руб. из бюджета города.

В настоящее время в Москве проживают 165,8 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются 416,7 тыс. детей. Многодетные семьи получают денежные выплаты, льготы и натуральную помощь. С 1 января 2020 года все выплаты семьям с детьми были увеличены на 5,6 %.