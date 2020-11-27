Депутат МГД Орлов: Фракция «Единая Россия» внесла 11 поправок в проект бюджета Москвы

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27 ноября 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Фракция «Единая Россия» подготовила 11 поправок в проект бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил депутат столичного парламента Степан Орлов.

«Над проектом бюджета Москвы фракция напряженно работала в течение более чем трех месяцев. Задолго до внесения готового проекта в Думу общие параметры бюджета 2021-2023 годов были уже понятны. Мы знали, с какими трудностями придется столкнуться, и заранее прорабатывали предложения с участием как экспертов, так и широкой общественности. Московское отделение «Единой России» провело целую серию круглых столов, на которых приоритеты будущего бюджета обсуждались с отраслевыми экспертами, муниципальными депутатами и общественниками. Кроме того, при помощи партийных структур были собраны многочисленные предложения москвичей, мы получили для тщательного анализа большую выборку данных о том, что действительно интересует жителей города, какие направления имеют для них безусловный приоритет. Всего фракция «Единая Россия» и объединение «Моя Москва» подают 11 поправок в бюджет города на 2021-2023 годы», - отметил парламентарий.

По словам Степана Орлова, в ходе этой предварительной работы стало понятно, что наиболее важным параметром городского бюджета жители Москвы считают его социальную направленность.

«Кроме того, горожане высоко оценивают идущие в Москве программы развития и возлагают надежды на их продолжение в будущем - на основании подробного опроса граждан и консультаций с экспертами сделаны выводы о том, какие из данных программ являются наиболее важными и не подлежат сокращению в любой экономической ситуации», - пояснил Степан Орлов.

Депутат добавил, что всего было обработано более 12 тыс. анкет.

«Всего было обработано более 12 тыс. анкет, как онлайновых, так и офлайновых. Учитывались итоги работы партийных проектов, общественных встреч, круглых столов на площадке «Единой России». Таким образом удалось собрать богатый материал для поправок, которые с полным правом можно назвать народными. Отмечу также, что мы признательны авторам проекта бюджета, которые учли в нем многие предложения городского регионального отделения партии «Единая Россия» и фракции «Единая Россия» в Мосгордуме еще до его внесения в городской парламент. Именно это позволило нам принять бюджет в первом чтении. Тем не менее, некоторые поправки все-таки будут вноситься на этапе парламентского рассмотрения проекта», - напомнил Степан Орлов.

По его словам, на заключительном этапе подготовки поправки были обсуждены на расширенном заседании президиума политсовета МГРО партии «Единая Россия».

«Президиум передал все партийные наработки во фракцию. В свою очередь, фракция «Единая Россия» провела совместное заседание с депутатским объединением «Моя Москва», в ходе которого были тщательно рассмотрены все поправки, подготовленные обеими группами. На этой стадии были отобраны наиболее перспективные предложения, которые и были внесены в Мосгордуму до второго чтения законопроекта», - рассказал парламентарий.

Степан Орлов добавил, что продуманный механизм разработки поправок дает уверенность в том, что бюджет на следующий год формируется в соответствии с реальными приоритетами и потребностями москвичей.

«Поправки содержат серьезные, масштабные предложения по усилению финансирования здравоохранения, социальной защиты, культуры, сферы инноваций и креативных индустрий. В частности, мы просим сохранить в полном объеме программы капремонта поликлиник, реконструкции библиотек, музыкальных школ и театров. На наш взгляд, необходимо выделить дополнительные средства на высокотехнологичную медпомощь, программы поддержки безработных, оздоровление и отдых для детей-льготников. Наконец, нужно дополнительно финансировать достраивание объектов в рамках решения проблемы обманутых дольщиков», - заключил депутат Мосгордумы.