Вирусолог Евгений Кунин: «Чтобы покончить с пандемией, реальной альтернативы вакцинам просто нет»

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27 ноября 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Вирусолог Евгений Кунин, один из самых цитируемых ученых современности, рассказал, что вакцины от COVID-19 могут вызывать иммунитет даже лучше, чем само заболевание. По его словам, людям не стоит ждать выработки естественного коллективного иммунитета.

Евгений Кунин считает, что вакцины от COVID-19, не использующие живого вируса, могут вызывать иммунитет даже лучше, чем само заболевание. Он отмечает, что о подобном явлении ранее известно не было.

«Да, насколько мне известно, так не было ни разу. Ни с корью, ни с оспой… Но SARS-CoV-2 — очень сложный вирус среди РНК-содержащих. И похоже, что у него есть специальные гены, которые влияют на иммунитет хозяина, подавляя его. И, если это так, вероятно, вакцина может работать лучше, чем иммунитет у переболевших. Так как в вакцине представлены или фрагменты вируса, или использован его инактивированный (убитый) вариант. То есть препарат вызывает реакцию иммунитета, но при этом не подавляет его», - рассказал Кунин.

Проанализировав геномы SARS-CoV-2, вирусолог понял, что мутирует коронавирус медленно, но он научился быстрее распространяться.

«Мы видели 200 тыс. геномов SARS-CoV-2, из них в хорошем качестве примерно 40 тыс. Сравнивая их, мы пытались проследить эволюцию. Сейчас понятно, что вирус несомненно адаптируется: приспосабливается к тому, чтобы лучше распространяться в популяции хозяина. Наблюдается сложная динамика циркулирования его штаммов в разных частях мира, тут есть тенденции как к глобализации, так и к местной диверсификации. И эти тенденции борются друг с другом», - утверждает ученый.

Евгений Кунин отмечает, что в период второй волны пандемии заболевших стало больше, но смертность при этом понизилась. По его словам, этому способствует множество факторов:

«Это и человеческое поведение, и погода, которая в некоторых случаях все-таки снижает иммунитет, и стратегия тестирования. Глядя на ежедневный прирост количества зараженных, мы не всегда понимаем, что означает это число. Можно сказать так: рост числа зараженных обусловливается многими факторами, и мутации вируса — один из них, но не главный».

По мнению специалиста, выработки естественного коллективного иммунитета ждать не стоит.

«Наши расчеты говорят, что выработка естественного коллективного иммунитета маловероятна. Как и снижение заразности коронавируса. Мораль такова: чтобы покончить с пандемией, реальной альтернативы вакцинам просто нет», - заявил вирусолог.

Евгений Кунин прокомментировал утверждения экпертов, одни из которых говорят о природном происхождении COVID-19, другие считают, что патоген был искусственно доработан, о чем свидетельствует небольшой фрагмент генома – фуриновая вставка.

«Она действительно выглядит подозрительной. Причем в очень определенном смысле. Она почти наверняка не происходит из генома данного вируса», - считает ученый и отмечает: «Хотя вставка и короткая, в геноме коронавирусов таких последовательностей нет. Таким образом, единственный путь ее возникновения — рекомбинация с какими-то клеточными генами. Прямо сейчас мы исследуем этот вопрос и через некоторое время выпустим статью на эту тему».

О сроках окончания пандемии эксперт высказывается весьма осторожно.

«Конкретного прогнозного сценария нет, и не думаю, что его можно разработать. Слишком много неопределенностей. Но вакцинация становится реальностью, и не нужно быть специалистом, чтобы предположить: если не произойдет какой-то неприятности с вакциной (что кажется маловероятным), то к концу следующего лета пандемия закончится», - заключает Кунин.