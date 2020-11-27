Член СФ Святенко: Финансирование «Московского долголетия» сохранится в 2021 году в полном объеме

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27 ноября 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Программа «Московское долголетие» в 2021 году будет профинансирована в полном объеме. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила представитель Московской городской думы в верхней палате парламента, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

«Программа «Московское долголетие», стартовавшая в 2018 году, стала одним из самых успешных в новейшей истории социальных инициатив не только в Москве, но и во всей России. Она аккумулирует в себе опыт работы с гражданами старшего возраста, создания дружественной для них среды: душевность, искренний человеческий подход, ориентацию на запросы и потребности людей. В других регионах страны, на федеральном уровне и даже за рубежом активно изучают опыт Москвы в этом отношении - мало где в мире подобные программы стартовали с таким размахом. Число москвичей, включившихся в программу «Московское долголетие», и разнообразие занятий увеличивается с каждым месяцем. Так, совсем недавно к традиционному набору из спортивных, театральных, танцевальных и образовательных секций добавились литературные мастерские. Настоящий бум переживают кулинарные семинары и мастер-классы в рамках проекта», - сказала Инна Святенко.

По словам сенатора, в данный момент пандемия коронавируса заставила перенести занятия «Московского долголетия» в онлайн-формат, но они продолжаются в полном объеме. Такое решение было принято городом, после того как весной занятия в рамках проекта прервались на два месяца: тогда преподаватели и организаторы «Московского долголетия» получили множество просьб возобновить занятия как можно скорее. Посещение мастер-классов и секций стало для многих москвичей важным фактором социализации и источником положительных эмоций - сохранение этого крайне важно именно сейчас.

«В бюджете Москвы на проект «Московское долголетие» в 2021 году предусмотрено 2,5 млрд руб. В новом году проект будет развиваться и количественно, и качественно - уже сейчас идет подготовка новых занятий, новых площадок, где можно будет заниматься в очном формате. Москва делает все, чтобы сохранить уникальную даже в мировом масштабе программу работы с пожилыми людьми и дать ей новые импульсы развития», - отметила Инна Святенко.

Она также подчеркнула, что в 2020 году средства пойдут не только на продолжение занятий, которые, как только минует угроза заболевания, вернутся в очный формат, но и на развитие инфраструктуры проекта: будет закуплено первоклассное оборудование для фотографических, кулинарных и иных занятий, работает сеть площадок, где эти мероприятия проводятся.

Ранее депутаты столичного парламента приняли в первом чтении проект бюджета Москвы на 2021 года и плановый период 2022-2023 годов. Перед вторым чтением, назначенным на 2 декабря 2020 года, депутаты вносят на рассмотрение коллег поправки - на данный момент их внесено более 200.