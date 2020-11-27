Вопрос с территорией хабаровского парка «Динамо» снова открыт

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27 ноября 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Городская дума Хабаровска, прислушавшись к просьбам граждан, не позволила начать строительство жилого комплекса на территории парка «Динамо». Застройщик подал апелляцию.

Напомним, что за территорию в «Динамо» сражалась депутат гордумы от «Справедливой России» Мария Огненная, которая в том числе приводила горожан на закрытое совещание парламентариев с застройщиком. Арбитражный суд края отказал застройщику в удовлетворении его требований.

- Застройщика, как мы и ожидали, не устроило это решение, и он 25 ноября 2020 года подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Хабаровского края, - сообщил глава гордумы Михаил Сидоров.

Апелляционное производство будет возбуждено в ближайшее время. В ходе него Шестой арбитражный апелляционный суд Хабаровска оценит законность принятого решения суда первой инстанции.