Вопрос с территорией хабаровского парка «Динамо» снова открыт
27 ноября 2020, 13:20[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Городская дума Хабаровска, прислушавшись к просьбам граждан, не позволила начать строительство жилого комплекса на территории парка «Динамо». Застройщик подал апелляцию.
Напомним, что за территорию в «Динамо» сражалась депутат гордумы от «Справедливой России» Мария Огненная, которая в том числе приводила горожан на закрытое совещание парламентариев с застройщиком. Арбитражный суд края отказал застройщику в удовлетворении его требований.
- Застройщика, как мы и ожидали, не устроило это решение, и он 25 ноября 2020 года подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Хабаровского края, - сообщил глава гордумы Михаил Сидоров.
Апелляционное производство будет возбуждено в ближайшее время. В ходе него Шестой арбитражный апелляционный суд Хабаровска оценит законность принятого решения суда первой инстанции.
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