Газификация регионов России: как выполняются поручения президента

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27 ноября 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Российское руководство требует ускорить процесс газификации регионов, а Министерство энергетики с новым вице-премьером Александром Новаком продолжает искать источники средств для реализации программы.

В начале июня Владимир Путин поручил «Газпрому» и ведомствам произвести поэтапное завершение газификации в стране к 2024 году и 2030 году. Согласно поручениям, необходимо довести показатель газификации до 83%, еще 17% территории страны планируется обеспечить услугами с помощью другого вида энергоносителей. В Тюменской области газификация уже достигла 94%, в то же время в Красноярском крае этот процесс не сдвигается с уровня 15%.

Министр энергетики Николай Шульгинов сообщил, что Минэнерго РФ готово рассмотреть различные варианты финансирования программы по наращиванию темпов газификации в российских регионах. Эксперты отмечают, что платить в итоге все равно будет потребитель - главное, чтобы он, оплачивая услугу, не сталкивался с административными барьерами.

«Газпром» уже начал подписание с регионами программ газификации на новую пятилетку. На этом этапе компания будет обязана не только довести газ до поселений, но и обеспечить подключение граждан. Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о принципиальном требовании правительства региона к газовикам – применять ресурсный метод ценообразования, то есть не получать прибыли от строительства сетей, а лишь от увеличения объемов поставляемого газа. При этом цена газа для населения в области сопоставима с центральными регионами страны, в августе она повысилась на 3% и составила 5,3 руб. за 1 куб. м.

«В Тюменской области с 2014 года используется ресурсный метод газификации, это в два с половиной раза снизило стоимость строительства сетей. При этом газораспределительная организация самостоятельно проектирует и строит объекты газоснабжения, вводит их в эксплуатацию и оформляет в собственность», – сообщил Моор.

По информации «Газпрома», в результате реализации масштабных программ газификации в Тюменской области с 2014 года построено свыше 1 тыс. км сетей и стало возможным подключение к газовым сетям около 40 тыс. потребителей. Уровень газификации уже составляет 94%.

В регионе в программу газификации включили отвод от уличного газопровода до земельного участка, который стоит 45 тыс. руб. Гражданам, которые относятся к 42 льготным категориям, выделяется еще и субсидия на внутридомовые затраты по газификации – до 40 тыс. руб. Таким образом, покрываются затраты в 85 тыс. руб. Жителям села достаточно лишь заплатить за врезку 2,8 тыс. руб., причем власти заявляют о готовности субсидировать и эти деньги.

Известно, что Тюменская область стала одним из пилотных регионов, где по поручению Путина будет разработан механизм бесплатной газификации для граждан. Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил главе Минэнерго включить в пилотный проект и Красноярский край, где уровень газификации составляет всего 15 %.

«Представление о том, что финансирование может просто оплатить «Газпром», – это очень упрощенный подход. Компания в любом случае должна покрывать свои затраты тарифами, а сейчас она две трети своей добычи направляет на внутренний рынок», - отмечает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Эксперт считает, что затраты на инфраструктуру в любом случае будут рано или поздно включены в тариф на газ, и, таким образом, газификацию оплатят в конечном итоге потребители.