В Челябинской области на треть снизится кадастровая стоимость земель

Аргументы Недели → Общество

27 ноября 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Это вызвано изменениями методологии оценки и ситуации на рынке недвижимости.

Как сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области, кадастровая стоимость земель населенных пунктов в 2021 году снизится более чем на 30 процентов. По результатам нового тура кадастровой оценки суммарная стоимость земель населенных пунктов составила 783 миллиарда рублей. Это меньше на 352 миллиарда рублей, чем сейчас.

Первыми это почувствуют юридические лица, ведь налоговые платежи на землю также снизятся почти на треть.

Итоги нового тура кадастровой оценки можно узнать на сайте минимущества – для этого необходимо знать кадастровый номер своего объекта недвижимости. Тот, кто не согласен с результатами оценки, может обратиться с заявлением в комиссию министерства имущества.