Депутат Мосгордумы Гусева: Нужно увеличить финансирование оздоровительного отдыха детей-льготников

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27 ноября 2020, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель комиссии по экономической и социальной политике, депутат Мосгордумы Людмила Гусева считает, что одна из задач властей столицы - увеличить финансирование программ отдыха и оздоровления для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом она сообщила в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«Фракция «Единая Россия» внесла на рассмотрение 11 важнейших поправок по ключевым вопросам социального обеспечения жителей и развития города. Все предложенные нами поправки направлены на улучшение качества жизни москвичей. В это непростое время наша задача - оказать максимальную поддержку горожанам и гарантировать исполнение всех социальных обязательств. Одна из внесенных поправок касается увеличения финансирования отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для таких детей оздоровительный отдых является важнейшей составляющей развития и лечения. Более того, ко мне обращаются многодетные родители с вопросами о том, как использовать полученный в начале года сертификат на отдых», - сказала Людмила Гусева.

По словам Людмилы Гусевой, сейчас в проекте бюджета на эти цели заложена сумма в размере 2,76 млрд руб. Депутаты от «Единой России» предлагают добавить в следующем году 500 млн руб.

«В 2020 году было предоставлено 33 тыс. 77 бесплатных путевок и 19 тыс. 725 сертификатов на самостоятельную организацию родителями отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей-инвалидов. Однако коронавирусная инфекция внесла свои коррективы, и выезд детей на отдых был приостановлен. Для выполнения обязательств перед семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, по решению мэра Москвы владельцам сертификатов на оздоровительный отдых детей был предоставлен выбор: либо заменить путевку на отдых в сентябре-октябре 2020 года, либо заменить на путевку в 2021 году с выбором периода и места отдыха родителями, либо заменить на сертификат. После частичного снятия ограничений часть путевок все-таки были использованы в этом году, а часть - более 8 тыс. путевок - перенесены на следующий год. В связи с этим объем финансирования оздоровительного отдыха и был снижен», - отметила депутат.

Людмила Гусева добавила, что все нуждающиеся в оздоровительном отдыхе дети должны быть обеспечены либо бесплатными путевками, либо сертификатами на отдых.

«Однако мы надеемся, что эпидемиологическая ситуация в следующем году улучшится, город будет обязан выполнить взятое на себя обязательство по финансированию отдыха для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Именно поэтому мы предлагаем увеличить ассигнования по этой статье», - подчеркнула Людмила Гусева.

Людмила Гусева отметила, что организатором отдыха для детей является государственное учреждение «Мосгортур», подведомственное департаменту культуры Москвы.

«Для того чтобы получить услугу, необходимо с пакетом документов подать заявку либо на сайте правительства Москвы через «Личный кабинет», либо в офисе «Мосгортур» при личном обращении (по предварительной записи). Перенести имеющийся на руках сертификат на 2021 год можно в личном кабинете на сайте «Мосгортур». Также работает горячая линия, где вам смогут ответить на все вопросы: 8-800-301-17-70», - заключила депутат.

Ранее сообщалось, что 18 ноября столичный парламент в первом чтении принял проект бюджета Москвы на 2021 и плановые 2022-2023 годы. Сейчас депутаты работают над поправками ко второму чтению, которое состоится в начале декабря.