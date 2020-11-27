Депутат Госдумы рассказал о финансировании южноуральских проектов в 2021 году

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27 ноября 2020, 10:22 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

По словам Владимира Бурматова, пандемия наложила свой отпечаток на формирование проекта федерального бюджета.

Напомним, Госдума приняла в третьем чтении проект федерального бюджета на 2021-2023 гг. По словам властей, он направлен на исполнение всех социальных обязательств, несмотря на пандемию. Принимая участие в «Большой редакции» медиахолдинга «Гранада Пресс» Владимир Бурматов, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды отметил, что формирование бюджета было очень сложным, в первую очередь, с точки зрения роста социальных расходов.

По его словам, финансирование всех важных направлений удалось сохранить. Так, по программе «Комфортная городская среда» уже несколько лет Челябинская область ежегодно получает порядка 1,2 млрд. рублей. «Мы входим в пятерку регионов, которые получают такие большие суммы на благоустройство», – подчеркнул Владимир Бурматов.

Чуть более 1,5 миллиардов рублей в 2021 году будет направлено на организацию горячего питания младшеклассников. По словам Владимира Бурматова, этим летом при поддержке Алексея Текслера удалось модернизировать несколько десятков пищеблоков в школах.

Еще один важный момент – увеличение финансирование на выплаты безработным с 1,5 до 3,4 млрд. рулей. Более 4 млрд. рублей направят на развитие медицины.