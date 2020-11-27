В хабаровском Минздраве предрекли «московский» прирост зараженных ковидом

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27 ноября 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В ходе заседания оперативного штаба по коронавирусу министр здравоохранения региона Евгений Никонов предсказал негативные последствия в ситуации с распространении коронавируса в регионе при несоблюдении жителями ограничительных мер.

- Говоря о выявлении новых случаев коронавируса, велика вероятность скоро дойти до цифры 400 человек в сутки. По этому показателю мы можем попасть в пятерку субъектов Российской Федерации. Связано это прежде всего с тем, что меры по соблюдению масочного режима и социального дистанцирования, недостаточны. Если здесь не будет жесткого контроля со стороны правоохранительных органов, то присутствие края в ТОП-5, а может и в тройке, практически гарантировано, - предрек Никонов.

На совещании была поднята проблема невыполнения правительственного постановления об ограничении работы клубов в ночное время, а также баров и ресторанов. Говорилось и о том, что некоторые работодатели пренебрегли рекомендацией перевести сотрудников на удаленную работу.

Ранее в регионе было зафиксировано 344 новых случая заболевания ковидом, что стало очередным максимальным показателем. По приросту заболевших Хабаровский край находится на четвертом месте среди субъектов ДФО.