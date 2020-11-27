Российская стюардесса опубликовала видео редкого явления в небе

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27 ноября 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]

облака, фото: pixabay.com

Российская стюардесса поделилась видео, на котором запечатлено редкое природное явление – «огни святого Эльма», которое может настигнуть в полете. По ее словам, она была так удивлена, что решила подробно изучать вопрос.

«Огни святого Эльма - явление, которое впервые было замечено на морских судах и названо так, в честь католического покровителя моряков. Это редкое явление, которое возникает при большой напряженности электрического поля в атмосфере», - рассказывает она в своем блоге.

Девушка отметила, что в авиации «огни святого Эльма» появляются на стыках ветровых стекол и корпуса самолета, законцовках крыльев и статических разрядниках при пролете вблизи от грозового фронта или через него. Она добавила, что ещё их можно увидеть, если воздушное судно попало в слой вулканического пепла. Стюардесса, ссылаясь на слова пилотов, уточнила, что это явление не относится к опасным, а является лишь неблагоприятным.

«Огни святого Эльма возникают в любое время суток, но днем они практически не видны ... могут появляться на мачтах кораблей, часто возникают на вершинах гор, на линиях электропередач, макушках высоких деревьев, шпилях церквей», - заключила девушка.

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