В Челябинской области возведут еще три корпуса в новом инфекционном центре

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26 ноября 2020, 20:32 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

На эти цели из бюджета региона будет направлено 589 млн. рублей

Решение губернатора Алексея Текслера поддержали сегодня южноуральские парламентарии. На заседании Заксобрания депутаты внесли изменения в региональный закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В настоящий момент медицинское учреждение, которое было построено в рекордные сроки, может принять 482 пациента. Новые корпуса позволят создать еще 252 койко-мест. В настоящий момент в челябинской «коммунарке» 11 корпусов. Здесь работает более двухсот медиков, больница оснащена самым современным оборудованием.

Отметим, что в Челябинской области продолжается рост заболеваемости COVID-19. По данным областного минздрава, за последние сутки выявлено 252 новых случая заражения коронавирусом, десять южноуральцев скончались.