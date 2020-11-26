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Аргументы Недели Общество 13+

В Челябинской области возведут еще три корпуса в новом инфекционном центре

, 20:32 [ «Аргументы Недели. Челябинск», ]

В Челябинской области возведут еще три корпуса в новом инфекционном центре
Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

На эти цели из бюджета региона будет направлено 589 млн. рублей

Решение губернатора Алексея Текслера поддержали сегодня южноуральские парламентарии. На заседании Заксобрания депутаты внесли изменения в региональный закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В настоящий момент медицинское учреждение, которое было построено в рекордные сроки, может принять 482 пациента. Новые корпуса позволят создать еще 252 койко-мест. В настоящий момент в челябинской «коммунарке» 11 корпусов. Здесь работает более двухсот медиков, больница оснащена самым современным оборудованием. 

Отметим, что в Челябинской области продолжается рост заболеваемости COVID-19. По данным областного минздрава, за последние сутки выявлено 252 новых случая заражения коронавирусом, десять южноуральцев скончались.