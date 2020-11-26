Сэкономленные на пенсиях деньги пойдут на оплату премий чиновникам?

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26 ноября 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Госдума приняла закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года, что позволит сэкономить Минфину 500-550 миллиардов рублей. При этом ранее в проект бюджета на 2021 год заложили 201 миллиард рублей на премии чиновникам. Сообщает ТК «Царьград».

Депутаты Госдумы в четверг, 26 ноября, приняли законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года. Экономист и предприниматель Антон Любич в интервью Царьграду указал, что. для наполнения финансами бюджета, во-первых, можно было бы поднять налоги, но это непопулярная мера. Во-вторых, можно сократить расходы на чиновников и армию, но это тоже не вариант. В-третьих, можно заморозить накопительную пенсию, которую кто-то не получит лет через 15. Теоретически непопулярная мера, но сегодня никто не заметит. Повышение налогов заметят сегодня, сокращение зарплат военных заметят сегодня. Об урезании расходов на здравоохранение в текущей ситуации вообще говорить кощунственно.

Он напомнил, что до пандемии COVID-19 оптимизация здравоохранения была важной составной частью экономии бюджетных средств многие годы. Что, собственно говоря, привело к сегодняшней ситуации.

Комментируя скандал с 201 миллиардом рублей на премии чиновникам в проекте бюджета на 2021 год, экономист отметил, что тут всё дело в приоритетах. Сугубо в приоритетах, ни в чём другом. Они руководствуются логикой такого, знаете, шулера за карточным столом. Ты выбираешь способ, как достать карту из рукава, который не заметят окружающие. Но это не перестаёт от этого быть шулерством, - подчеркнул Антон Любич.