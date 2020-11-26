Госдума отклонила законопроект о выходном дне 31 декабря

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26 ноября 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

зефирки, фото: pixabay.com

В четверг, 26 ноября, Государственная Дума России на планерном заседании не поддержала законопроект ЛДПР о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем. Соответствующий документ был внесен в ГД в ноябре 2019 года.

В законопроекте речь шла о том, что правительство РФ осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не является выходным согласно календарю. Кроме того, общее количество нерабочих праздничных дней сохранится в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом.

Напомним, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому 31 декабря граждане не будут работать.