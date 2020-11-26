Microsoft обвинили в создании инструмента для слежки

Аргументы Недели → Общество 13+

26 ноября 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото: pixabay.com

Производителя Windows раскритиковали за новый инструмент. Он позволяет отслеживать активность сотрудника на рабочем месте. Это похоже на слежку. Поэтому программа тут же спровоцировала скандал по всему миру.

Скандальный инструмент был выпущен в 2019 году. Разработчики описали продукт, как инструмент «для обеспечения видимости того, как работает ваша организация».

Программа собирает информацию обо всем, что происходит на рабочем компьютере каждого сотрудника. Она запинает все: от входа на электронную почту до самого сетевого подключения и трафика.

Все это очень похоже на слежку. Первым тревогу забил австрийский программист-исследователь Вольфи Кристл.

«Microsoft получает возможность определять весьма произвольные показатели, которые потенциально могут повлиять на повседневную жизнь миллионов сотрудников и даже формировать то, как функционируют организации», — пояснил Кристл: «Работодатели все чаще используют метаданные, регистрируемые программным обеспечением и устройствами для анализа производительности и алгоритмического контроля. MS предоставляет инструменты для этого. Практика, которую мы знаем из разработки программного обеспечения (а также фабрик и колл-центров), распространяется на всю работу белых воротничков».

Сама Microsoft отрицает, что программный продукт используется для слежки. На эту тему даже отдельно выступил Джаред Спатаро. Он корпоративный вице-президент компании-производителя Windows.

«Мы стремимся к конфиденциальности, как фундаментальному элементу оценки производительности», — цитируют западные СМИ Джареда Спатаро: «Позвольте мне быть ясным: оценка производительности — это не инструмент мониторинга работы. Оценка производительности - это открытие новых способов работы, предоставление вашим сотрудникам отличного опыта сотрудничества и технологий… Например, чтобы помочь сохранить конфиденциальность и доверие, пользовательские данные, представленные в оценке производительности, агрегируются в течение 28-дневного периода».

Критиков это пояснение не устроило. Они прицепились к возможности постоянного наблюдения за компьютером сотрудника и называют это психологическим насилием.