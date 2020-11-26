Депутат МГД Козлов: В проекте бюджета заложены значительные средства на развитие Новой Москвы

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26 ноября 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В бюджете Москвы на 2021 год заложены значительные средства на социальную инфраструктуру ТиНАО, которая очень важна для этих округов. Об этом депутат Мосгордумы Александр Козлов, который представляет интересы жителей ТиНАО в столичном парламенте, заявил в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«Социальный приоритет бюджета в новых округах особенно важен. Население территории постоянно растет, появляются новые ЖК, предприятия, а, значит, востребованность в социальной инфраструктуре гораздо выше. Кроме того, «новая» Москва вынуждена до сих пор исправлять некоторые элементы прошлого «наследия», - сказал Александр Козлов.

Например, по его словам, в некоторых населенных пунктах ТиНАО продолжают решать вопрос газоснабжения, водоснабжения ресурсом по высоким московским стандартам, электроснабжения.

«Где-то необходимо серьезно модернизировать инженерные сети, а где-то проложить и построить по новой. Четверть триллиона рублей предусмотрено на ближайшие три года на строительство крайне нужных социальных объектов в «новой» Москве, дорог и разных сопутствующих транспортных объектов. Так, в Адресной инвестиционной программе в настоящий момент запланировано около 30 объектов образования: это долгожданные школы, детские сады, которые идут в дополнение к тем, которые возводят инвесторы. Также появится 11 объектов здравоохранения, 12 пожарных депо, четыре новых дома культуры. Это серьезные цифры, за которыми стоят востребованные объекты», - объяснил Александр Козлов.

Александр козлов добавил, что актуальной проблемой для ТиНАО остаются обманутые дольщики - есть граждане, которые ожидают свои квартиры еще с 2005 года. Московскому фонду защиты прав дольщиков выделены средства: в 2021 году это 9,6 млрд руб. Однако, по словам Козлова, эта сумма может быть увеличена.

«Обманутые дольщики до сих пор есть на территории Москвы, и их немало. На мой взгляд, стоит выделить дополнительные средства, чтобы в самое ближайшее время разрешить проблему раз и навсегда, чтобы жители наконец переехали в свое жилье», - добавил Александр Козлов.

Также депутат отметил, что для территории ТиНАО актуальны и другие вопросы, связанные с жильем - возведение домов в рамках реализации программы реновации и обеспечение квартирами москвичей, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий.

Среди других важных для развития ТиНАО направлений развития Козлов отметил строительство новых станций метрополитена на юго-западном направлении, а особенно - строительство Коммунарской линии метро. По словам депутата, эта линия обещает стать одной из главных транспортных артерий ТиНАО, и ее появления ждут практически все местные жители.

Кроме того, в соответствии с проектом бюджета, общий объем консолидированных субсидий, предоставляемых в 2021 году для ТиНАО, составит 5,42 млрд руб. В эту сумму входит софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов МСУ по решению вопросов местного значения в сфере ЖКХ, благоустройства и дорожной деятельности.

Мосгордума 18 ноября приняла в первом чтении проект бюджета столицы на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.