Хабаровские спасатели продолжают ликвидацию последствий стихии в Приморье

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26 ноября 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Группировка Амурского спасательного центра МЧС России продолжает оказывать помощь в ликвидации последствий циклона в Приморском крае. В регионе работают два аэромобильных отряда военнослужащих центра, прибывших на место 20 и 21 ноября.

Вместе с сотрудниками местных пожарно-спасательных гарнизонов, а также специалистами электросетей в Артеме и Владивостоке, они ведут работы по расчистке, уборке дорог и межквартальных проездов, линий электропередач от поваленных веток и гололеда.

Всего хабаровские МЧСники спилили около 850 ветвей на более 260 деревьях, поваленных из-за намерзшего льда или же повисших на проводах. Спасатели освободили свыше 23,5 тысячи метров проводов. Кроме того, они оказывали адресную помощь социальным объектам и помогали гражданам, а также организовывали пункты временного замещения и питания.

На данный момент в регионе задействовано сто военнослужащих Амурского спасательного центра МЧС России из Хабаровского края.