В Волгоградской области ребенка забрали в больницу с диагнозом «бешенство» и перестали сообщать родителям дальнейшую информацию

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26 ноября 2020, 13:06 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com Изображение носит иллюстративный характер.

Жуткая история сейчас происходит в Палласовском районе Волгоградской области, где в конце лета забежавший на территорию частного дома щенок укусил 9-летнего ребенка. Спустя три месяца врачи поставили девочке страшный диагноз - «бешенство». Однако в этой истории слишком много вопросов.

Казалось бы, ничего не предвещавшая ситуация, когда маленький щенок забежал на территорию частного дома и слегка укусил пытавшегося его прогнать ребенка, обернулась ужасными последствиями. Через три месяца ребенок стал себя плохо чувствовать. После первого похода к хирургу, который предположил, что это простуда, сдали анализы. Однако состояние девочки продолжало стремительно ухудшаться - она не спала, задыхалась, вела себя возбужденно.

23-го ноября, из-за стремительно ухудшающегося состояния девочки, ее положили в больницу. На следующий день врачи предположили бешенство и вызвали с утра санавиацию. Однако вертолет не прилетел, и только в 17:00 выехал реанимобиль из Волгограда, хотя запрос на госпитализацию делали еще с утра. Все это время родители сидели в неведении, теряя драгоценное время.

В итоге реанимобиль приехал ближе к ночи (около девяти часов вечера) и забрал больного. С этого времени родителей перестали допускать к ребенку, а 26-го ноября девочке диагностировали двустороннюю пневмонию, которую ранее не подтверждали, и бешенство. Учитывая текущую сложную ситуацию с коронавирусом, остается открытым вопрос, контактировала ли она с "ковидными" больными в инфекционном отделении.

После подтверждения пневмонии, родителям перестали давать всякую информацию, на звонки отвечают, что никакой информации у них нет. На запросы для срочной перевозки больного в Москву отвечают категорическим отказом.

Очень важный момент, что в тот злополучный день, когда щенок укусил ребенка, он также укусил и ее мать. Однако никаких проявлений у матери ребенка так и нет. Не взяв каких-либо анализов, только замерив температуру, хирург заверил ее, что она не больна бешенством. Остается вопрос - почему у нее не взяли анализы? Как может быть, что животное заразило только ребенка, а мать нет? При этом женщина была укушена в руку, а девочка – в ногу. Исходя из описания заболевания, признаки бешенства у укушенных в руку, проявляются намного быстрее. Есть ли там бешенство, либо это неверная диагностика заболевания?