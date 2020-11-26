Магазин «Перекресток» в СВАО опечатан из-за выявления COVID-19 у сотрудников

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26 ноября 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Роспотребнадзор опечатал магазин «Перекресток» на северо-востоке Москвы в связи выявлением случаев COVID-19 среди сотрудников, а также за нарушения мер профилактики распространения коронавируса. Об этом журналистам сообщила заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве в северо-восточном административном округе Светлана Хохлова.

«Поступила информация о регистрации двух случаев заболевания COVID-19 у сотрудников супермаркета «Перекресток», а именно, у торгового дома, расположенного по адресу: ул. Римского-Корсакова, д. 20. Специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве в СВАО было проведено эпидемиологическое расследование группового очага новой коронавирусной инфекции в результате которого 25 ноября в 20:00 предприятие было опечатано», - сказала Светлана Хохлова.

Она отметила, что в ходе расследования было установлено нарушение требований санитарного законодательства и невыполнение мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции.

«Администрация торгового дома «Перекресток» знала о заболевших, но своевременно не отстранила контактных лиц от работы, также была не проведена заключительная дезинфекция в супермаркете. При проведение эпидемиологического расследования было установлено, что руководство торгового дома «Перекресток» не осуществляет контроль за организацией проведения термометрии у сотрудников. Термометрия проводилась всего один раз в день, и у одной из заболевших температура не проверялась с 13 по 23 ноября, по дату заболевания. Это могло способствовать несвоевременному выявлению заболевания и послужить распространению коронавируса не только среди сотрудников, но также среди покупателей. На предприятии также отсутствуют кожные антисептики для сотрудников. В пекарне и рыбном цехе циркуляры для обеззараживания воздуха находились в нерабочем состоянии. Предприятие нарушает режим проведения уборок и дезинфекция всех помещений согласно графику. Также было выявлено неудовлетворительное санитарное содержание предприятия, некачественно проведена уборка торгового зала, производственных помещений и мест общего пользования», - пояснила Светлана Хохлова.

Она добавила, что на основании перечисленных нарушений в отношении юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности.

«Протокол составлен по статье 6.3 часть 2 КоАП РФ, который будет направлен в Бутырский районный суд для рассмотрения и принятия решения. Будет решаться вопрос о приостановление деятельности предприятия на срок 90 суток или применении административного штрафа. Также при проведение противоэпидемических мероприятий были выявлены контактные лица, которым были вручены уведомления о соблюдении ими в течении 14 календарных дней режима изоляции. Руководству гипермаркета выдано предписание о проведении заключительной дезинфекции в супермаркете. Не смотря на то, что вход опечатан контроль за очагом продолжается и эта ситуация находится на строгом контроле в управлении Роспотребнадзора по Москве», - заключила Светлана Хохлова.