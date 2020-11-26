СКР: в Новосибирске предъявлено обвинение медсестре, таскавшей за волосы ребенка в больнице

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26 ноября 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта СКР

Следственными органами СКР по Новосибирской области двум медицинским сестрам филиала детской туберкулезной больницы в Новосибирске предъявлено обвинение в жестоком обращении с детьми-пациентами.

Видео, как медсестра тащит маленькую девочку за волосы, бьет по лицу, попало в сеть.

Следствием установлено, что 2 ноября утром 35-летняя медсестра находилась в палате вместе с несовершеннолетней пациенткой. Девочка проснулась и встала с кровати до подъема. Медсестра решила, что ребенок нарушает установленный в больнице режим дня. Вместо того, чтобы уложить малышку спать, она схватила ее рукой за волосы, после чего ударила ладонью по лицу, причинив малолетней физическую боль и страдания. 4 ноября днем, наблюдая за тем, как девочка не спит во время дневного сна, ходит по палате, медсестра опять схватила девочку рукой за волосы, подняла над полом и с силой кинула на кровать.

В той же больнице 55-летняя медсестра ударила ребенка по спине за то, что малолетний пациент не спит во время сон часа.

В отношении руководства больницы уголовное дело возбуждено по статье "халатность".

Расследование уголовных дел продолжается.