Клубу Gipsy грозит штраф в 1 млн руб за повторные нарушения антиковидных мер

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26 ноября 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы выявило повторные нарушения мер профилактики коронавируса в ночном клубе Gipsy, заведению грозит штраф до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный инспектор ОАТИ Андрей Поплавский.

«Во время режима повышенной готовности запрещена работа всех развлекательных заведений, в том числе ночных клубов, дискотек и кальянных. Однако 20 ноября клуб Gipsy повторно нарушил требования карантинного режима, предписанного указом мэра Москвы. То есть посетители не соблюдали перчаточно-масочный режим, не соблюдали социальную дистанцию, и, кроме того, мероприятие закончилось после 23:00. В связи с этим администрации клуба вручено уведомление о вызове в ОАТИ Москвы», - сказал Поплавский.

Он отметил, что в случае установления факта повторного правонарушения клубу грозит штраф до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.