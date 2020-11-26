В России выявлены 25 487 новых случаев заражения коронавирусом. Отмечается рост зараженных COVID-19 и смертей

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26 ноября 2020, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В России за сутки выявлены 25 487 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. По данным оперштаба, 26 ноября установлен новый антирекорд по приросту заразившихся COVID-19 за 24 часа.

Два дня подряд, 24 и 25 ноября, в России фиксировалось снижение числа выявленных случаев коронавируса за сутки. Но сегодня - антирекорд.

Всего в России за период пандемии зарегистрировано два миллиона 187 тысяч 990 случаев коронавирусной инфекции.

Сегодня оперштаб сообщил о 524 летальных исходах пациентов с ковидом. Отмечается рост подтвержденных смертей. 25 ноября было подтверждено 507 смертей.

Растет количество выздоровевших и выписанных пациентов. За минувшие сутки выписаны 25 073 человека.