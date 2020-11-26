Искусственный интеллект в Москве будет обрабатывать исследования по 10 направлениям

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26 ноября 2020, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Искусственный интеллект поможет столичным врачам выполнять в 2021 году до 10 видов исследований, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 2019 году мы запустили эксперимент по внедрению в систему московского здравоохранения технологий искусственного интеллекта и цифрового зрения. Мы удовлетворены полученными результатами и хотим расширить рамки эксперимента. Уже в 2021 году количество видов исследований, которые охватит эксперимент, будет увеличено до десяти. Мы прорабатываем ряд новых направлений автоматизированной обработки исследований, среди которых магнитно-резонансная и компьютерная томографии головного мозга, рентген опорно-двигательного аппарата и органов брюшной полости и другие», - приводятся в материале слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Как поясняется, сейчас сервисы искусственного интеллекта подключены к Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС). Это позволяет выполнять анализ четырех видов лучевых исследований: компьютерной томографии, маммографии, рентгенодиагностики и флюорографии. Исследования применяются для диагностики рака легкого, пневмонии и других легочных патологий, рака молочной железы, а также для выявления COVID-19.

Уже есть первые результаты эксперимента. Искусственный интеллект повысил качество и скорость диагностики, врачи не пропускают патологии в большом потоке исследований и выявляют пациентов с высоким риском развития заболеваний.

При этом направления эксперимента могут быть расширены. Искусственный интеллект будет применяться в онкодиагностике, кардиологии, пульмонологии, неврологии, а также в диагностике хронических заболеваний и неотложных состояний. Кроме того, алгоритмы умеют распознавать на магнитно-резонансных изображениях признаки рассеянного склероза, а в будущем их можно использовать и для обнаружения острого мозгового кровоизлияния и других патологий.

«В настоящее время сервисы искусственного интеллекта обрабатывают самые часто проводимые исследования. «Цифровой помощник» врача помогает снизить нагрузку на специалиста, а также уменьшить риски пропуска патологий при увеличенном потоке пациентов. Сервисы в первую очередь помогают начинающим специалистам, но также обеспечивают поддержку и опытным врачам. Стало понятно, что нужна функция приоритизации исследований с патологиями, а также включение шаблонов врачебных заключений», - пояснил главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике, директор Центра диагностики и телемедицины Сергей Морозов.

Эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в систему столичного здравоохранения стартовал в конце прошлого года. Проект стал одной из первых открытых городских инициатив по привлечению инновационных компаний к созданию и внедрению высокотехнологичных сервисов в социальной сфере.