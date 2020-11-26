170 новых ковид-пациентов на Кубани

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26 ноября 2020, 11:11 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За сутки в Краснодарском крае подтверждено 170 случаев заражения коронавирусом. В Адыгее заболевших 79.



98 кубанцев и 66 адыгейцев пошли на поправку, однако одного жителя Республики и семерых жителей края спасти не удалось.



Всего за 25 ноября в России выявлено 25 487 заболевших COVID-19 в 85 регионах. 524 россиянина скончались, 25 073 выписаны по выздоровлению, — сообщили в ИЦК.