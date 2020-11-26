Власти Германии продлили карантинный режим из-за распространения COVID-19

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26 ноября 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

Канцлер Германии Ангела Меркель, фото: Instagram

Режим частичного карантина в ФРГ, который изначально действовал до конца ноября, продлевается, отменять ограничения рано. Об этом заявила канцлер Германии в среду по итогам переговоров с главами 16 федеральных земель.

"Меры, принятые 28 октября, продолжают действовать. Пока до 20 декабря", - сказала она. "Но мы согласны с тем, что из-за высокого числа заражений их нужно будет сохранить и до начала января", - указала Меркель. На рождественские каникулы предполагается сделать послабления.

Разрешаются частные встречи - не более пяти человек из двух домохозяйств. Также власти ужесточили правила посещения торговых точек. На каждые 10 квадратных метров площади можно будет пускать одного посетителя. Еще одно изменение касается школьных занятий - в регионах с особенно напряженной обстановкой начиная с восьмых классов будет вводиться обучение в несколько смен.

Карантинный режим действует в Германии со 2 ноября, изначально планировалось, что он продлится до декабря, но динамика распространения инфекции не сократилась до желаемого уровня. Сейчас в стране закрыты рестораны, бары и другие гастрономические заведения, блюда и напитки разрешено продавать только навынос. Прекратили работу фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. Такой режим называют в ФРГ "частичным локдауном", поскольку работают школы и детские сады, а также торговые центры.

Меркель заявила, что эти меры позволили прервать рост числа инфицированных по экспоненте, замедлив прирост на "сотни тысяч". "Это промежуточный успех, мы не можем быть удовлетворены полностью", - добавила канцлер. Она поблагодарила сограждан за солидарность.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон исключил возможность скорой отмены ограничительных мер в стране. Сообщалось, что в стране сохраняется прежний уровень заболеваемости.