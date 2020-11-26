Морг ковидного госпиталя в Хабаровском крае переполнен

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26 ноября 2020, 10:15 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Сотрудники морга ковидного госпиталя в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края не справляются с выросшей нагрузкой – ежедневно в морге находятся 75 покойников в среднем. Родственникам умерших приходится неделями ожидать выдачи тел.

В городе Юности пациенты с диагностированным коронавирусом умирают ежедневно. В основном, это те, кто страдал пневмонией. Согласно законодательству, их тела подлежат вскрытию. Это привело к тому, что морг больницы №2, куда привозят умерших при поставленном диагнозе COVID-19, переполнен. В учреждении не хватает патологоанатомов.

Родственники умерших вынуждены выжидать очередь на выдачу тел. В некоторых случаях дату похорон приходится переносить, поскольку морг не выдает тело в указанный срок. Один из родственников скончавшихся от ковида рассказал местным СМИ, что в морге «коридор шириной метра в три, он был полностью завален трупами в черных пластиковых мешках, штабелями, один на другом, примерно в четыре «яруса».

Не скрывают переполненность учреждения трупами и санитары.

- Мы не в состоянии быстро перелопатить такой объем. Сейчас два патологоанатома работают, второй недавно с бюллетеня вышел, после коронавируса. Возможности физические и технические не позволяют сразу много вскрывать, максимум 7 человек в день. Это очень тяжелый труд, - указал сотрудник морга.

В региональном минздраве, объясняя эту ситуацию, сослались на то, что «продолжительное время в отделении работал только один из четырех врачей-патологоанатомов».

- Сегодня время ожидания выдачи составляет до пяти рабочих дней. В ближайшие дни к работе вернется третий врач отделения, - рассказал сотрудник пресс-службы министерства Даниил Зайцев.