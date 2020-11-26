Собянин заявил, что действующие ограничения пока позволяют избежать «закрытия» города

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26 ноября 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин, фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что принятые меры пока позволяют избегать локдауна. Об этом он сообщил в блоге на своем персональном сайте. Соответствующий Указ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

"Ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной. За неделю с 16 по 22 ноября 2020 г. количество выявленных случаев ковидной пневмонии увеличилось на 2%, число госпитализаций – на 3%. Конечно, в октябре темпы роста госпитализаций и пневмоний были намного выше. Сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста. Но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано. Система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой", - написал Сергей Собянин.

Как отметил мэр, по мнению специалистов в этих условиях нет необходимости вводить дополнительные ограничения, но и отмена действующих мер будет преждевременным и опрометчивым решением.

"Поэтому мы приняли решение продлить меры противодействия распространению коронавируса, срок действия которых истекает 29 ноября 2020 г. Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым до 15 января москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, по-прежнему следует оставаться дома. Предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы, как минимум, для 30% своего персонала. Будут закрыты городские досуговые учреждения для детей", - добавил мэр.

Как отметил Сергей Собянин, в этом режиме нам предстоит прожить следующие полтора месяца. И даже Новый год мы, скорее всего, будем встречать как семейный праздник – в малом домашнем кругу.

Но в то же время промышленные предприятия, бизнес, магазины, сфера обслуживания продолжают свою работу. Благодаря принятым мерам пока удается избежать самого тяжелого весеннего сценария развития пандемии с тотальным закрытием всего и вся.

"Прошу вас по-прежнему быть максимально осторожными и не подвергать ненужному риску свое здоровье. Тем самым мы вместе приближаем окончание пандемии", - заключил Сергей Собянин.