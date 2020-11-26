В Челябинск привезли цирковую обезьяну из Шадринска

Аргументы Недели → Общество 13+

26 ноября 2020, 09:16 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Галина Новикова ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Маленькая обезьянка будет жить в приюте диких животных «Спаси меня» у Карена Даллакяна.

Семилетний самец макаки-резус по кличке Мартин много лет «служил» в цирке-шапито. Его привезли несколько дней назад из Шадринска Курганской области. Хозяйка – бывшая дрессировщица, больше не может уделять Мартину много времени и внимания. Дело в том, что что цирк закрылся из-за пандемии коронавируса.

Мартин любит гранаты и виноград

По словам основателя челябинского приюта, известного зоозащитника Карена Даллакяна, у обезьянки хорошее здоровье, поставлены все прививки, вот только с настроением беда – каждый день он ждет возвращения прежних хозяев. На сотрудников приюта Мартин «ругается» и грозит укусить или поцарапать. Задобрить животное можно только лакомствами, например, виноградом, гранатом и сладкими творожными сырками с изюмом.

«Я был очень удивлен, когда узнал, что раньше обезьяну кормили борщом, – рассказывает Карен Даллакян. – Это пища не подходит для таких животных, мало того, из-за нее могут развиться различные заболевания, например, сахарный диабет».

Пока обезьянка проходит реабилитацию, для сотрудников приюта очень важно подружиться с ней.

«Будем работать над тем, чтобы убрать агрессию. Уверен, со временем Мартин поймет, что попал к добрым людям, которые будут его любить и ухаживать за ним, а не заставлять выполнять цирковые трюки», – сказал Карен Даллакян.