В качестве воспитательной меры в Крыму решено отправлять нарушителей масочного режима в «красные зоны» ковидных госпиталей

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26 ноября 2020, 00:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

В период эпидемии коронавируса появился ранее не употребляемый термин «вспышечная заболеваемость».

Отправлять нарушителей масочного режима на воспитание в «красные зоны» ковидных госпиталей предложила глава крымского Роспотребнадзора Наталья ПЕНЬКОВСКАЯ. По ее мнению, увиденное в медучреждениях должно повлиять на сомневающихся в опасности заболевания. «Нарушителей в «красную зону», чтобы посмотрели», - предложила она воспитательные меры 25 ноября на штабе по ковиду в Крыму.

ПЕНЬКОВСКАЯ отметила, что введенный в Крыму масочный режим дает положительный результат. «Темпы прироста значительно снизились», - доложила она. При этом возросло количество очагов, которые глава Роспотребнадзора назвала как «вспышечная заболеваемость».