В качестве воспитательной меры в Крыму решено отправлять нарушителей масочного режима в «красные зоны» ковидных госпиталей

В период эпидемии коронавируса появился ранее не употребляемый термин «вспышечная заболеваемость».
Отправлять нарушителей масочного режима на воспитание в «красные зоны» ковидных госпиталей предложила глава крымского Роспотребнадзора Наталья ПЕНЬКОВСКАЯ. По ее мнению, увиденное в медучреждениях должно повлиять на сомневающихся в опасности заболевания. «Нарушителей в «красную зону», чтобы посмотрели», - предложила она воспитательные меры 25 ноября на штабе по ковиду в Крыму.
ПЕНЬКОВСКАЯ отметила, что введенный в Крыму масочный режим дает положительный результат. «Темпы прироста значительно снизились», - доложила она. При этом возросло количество очагов, которые глава Роспотребнадзора назвала как «вспышечная заболеваемость».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.