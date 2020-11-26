Кому помешал «Крыловский научный центр»

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26 ноября 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Виктор Степанович Черномырдин, мало что сделавший для экономики России, зато обогативший несказанно российский фольклор, однажды мудро заметил: «У нас какую партию ни строй, все равно КПСС получается». Российские чиновники сегодня – это очень алчное, но гораздо более неумное подобие партократии советской. И даже если они вдруг захотят сделать что-то полезное для страны, получается из рук вон…



В середине двухтысячных федеральная власть внезапно озаботилась тем, что одна из ведущих промышленных отраслей, правда в советские времена, во время демократии и рынка, фактически уничтожена. Имя ей- гражданское судостроение. Тут же забегали тысячи курьеров, насупили брови министры и в 2008 году, 13 лет назад была принята Федеральная целевая программа "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы. Ее главную цель обозначил за год до этого сам Владимир Путин: «Нам необходимо завоевать достойную нишу на глобальном рынке судостроения. У нас такие возможности есть». Не будем останавливаться на привычно ничтожных результатах это ФЦП. Рассмотрим красивую, но совершено не реалистичную идею ее выполнения.

Щедрое государство выделяет 50 процентов финансирования той или иной, получившей одобрение высочайшей комиссии, НИОКР. Работайте, мол, товарищи ученые на благо Родины-матери. Вот только не забудьте найти остальную половину у меценатов. Или, если таковые не найдутся, изыщите внутренние резервы. Займите в банке, в конце-концов.

- Идея действительно была красивая: государство развивает отрасль, помогает судостроительным предприятиям и научным институтам. Им то остается сущая мелочь – найти внебюджетное финансирование на такую же сумму. Ведь заказчики просто в очереди стоят, чтобы вложить свои средства в развитие науки о постройке гражданской морской техники. Строго по Виктору Степановичу: «хотели как лучше, а получилось как всегда».

Конечно, никто вкладываться не захотел, и Центру пришлось брать кредиты в банках. Федеральная программа закончилась, деньги тоже. Кредиты, то есть долги остались, - рассказывает председатель первичной профсоюзной организации Крыловского научного Центра или как говорят «мозга судостроения» Леонид Щемелинин.

Крыловский центр попал в кабалу прочно, на на 4 миллиарда рублей. Его руководитель, выходец из ВКС Олег Савченко подготовил программу «оптимизации, реструктуризации, диверсификации». Проще говоря, «увольнинизации» всего «лишнего», в том числе личного научного состава. Сократились зарплаты, и народ сам потянулся на выход. В том числе, пришедших 5 - 10 лет назад выпускников вузов, за эти годы прекрасно освоивших профессию.

До начавшихся сокращений в Центре работало 2 600 человек. После «оптимизации» должно будет остаться чуть более двух тысяч. Уже открыто говорят о закрытии ряда перспективных разработок и направлений. Причем направлений «загоризонтных». Они возможно не принесут прибыли завтра, но как повернется ситуация чуть позже, сегодня никто не знает. Почему-то современные юноши, которые по великой ошибке назначенные ныне руководить всем на свете, особенно тем, в чем совершено не разбираются, считают, что в нужный момент зальют пожар отсутствия профессиональных кадров деньгами. Ну, или «костлявая рука бизнеса» с какого-то перепуга броситься помогать прикладной науке и государственным научным учреждениям.

Конечно, все понимают, что никакой российский бизнес не будет вкладываться в долгосрочные научные разработки. Это дело государево. Но государство фактически самоустранилось...

Что может спасти уникальный научный центр? Причем тут его недвижимость? Читайте научный детектив «Программа развития российского флота привела к «оптимизации» отрасли» в свежем номере «АН»!