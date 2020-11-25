Трем бортпроводникам рейса Москва – Нью-Йорк грозит пожизненное заключение за контрабанду наркотиков

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25 ноября 2020, 18:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Бортпроводникам рейса Москва–Нью-Йорк грозит пожизненное заключение за контрабанду наркотиков в особо крупном размере. Во флаконах из-под шампуня, которые они доставили в страну, оказалось гашишное масло.

У обвиняемых Камиллы Э., Эдии М. и Евгения Чеканова были изъяты семь флаконов американского шампуня, который используют профессиональные стилисты. В них находилось масло каннабиса общей массой почти 6,7 кг. Задержанные заявляют, что они стали жертвами наркомафии, так как не знали о том, что находится в емкостях. По версии их защиты, бортпроводников использовали вслепую.

Практика перевозки бортпроводниками различных не принадлежащих им предметов является достаточно распространенной. Это является возможностью дополнительного заработка, несмотря на то, что такие действия противоречат корпоративным инструкциям авиакомпаний.

«Речь идет о том, что бортпроводники систематически получают посредством мессенджеров сообщения с просьбами помочь с доставкой различных товаров в своем багаже. Кроме того, многие состоят в тематических группах, посвященных курьерским перевозкам. В тексте, адресованном неопределенному кругу лиц из числа бортпроводников, человек, подписавшийся Игорем, просил помочь с доставкой в Россию шампуня. Он назвался представителем известной сети парикмахерских салонов. Якобы у компании были перебои с поставками профессионального шампуня. В сообщении он просил помочь с доставкой семи литровых флаконов Redken. Изначально за переброску одной емкости товара он обещал $30», - рассказал адвокат одного из обвиняемых Дмитрий Субботин.

После прибытия в Нью-Йорк бортпроводники имели больше суток свободного времени. По версии защиты, коробку с флаконами принесли прямо в отель. Евгений Чеканов помог поднять груз в номер Э. и там же забрал два флакона, для которых освободил место в своем чемодане. С его слов, Камилла сама не могла взять себе все оставшиеся флаконы, так как это могло вызвать вопросы на таможне. Чеканов уточнил, что флаконы также взяли себе в багаж Эдия (арестована по делу) и бортпроводница по имени Юлия, о роли которой в деле официально ничего не сообщается. У американских пограничников флаконы подозрений не вызвали.

Все флаконы с шампунем были в заводской упаковке, пояснил в ходе допроса Чеканов. Камилла должна была подъехать к нему в подмосковные Химки, чтобы передать деньги и забрать шампунь. Все эти действия уже происходили под контролем оперативников.

«... Когда я ждал Камиллу, мне на вайбер поступил звонок: «Коллеги флаконы с шампунем не пахнут шампунем, и что-то с ними не так!» После этого сообщения я взял флаконы с шампунем, положил их в полимерный пакет и поставил на скамейку в своем дворе и сообщил Юле, что с флаконами что-то не так и чтобы она их вынесла на улицу», — рассказал следствию Чеканов. Со слов Евгения, Юлия оставила свой флакон рядом с его флаконами и ушла. Это позволило ей избежать задержания.

«С одной стороны, да, может быть, что случайно попали люди в историю. С другой — кому, как не им, знать, что брать груз в свой багаж у третьих лиц запрещено — об этом же каждые пять минут в каждом аэропорту говорят по громкой связи», — удивляется оперативник транспортной полиции.

Несмотря на это, число желающих передать что-то со стюардессой по-прежнему велико, как и число тех, кто соблазняется таким способом подработки.