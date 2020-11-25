Суд оставил Фургала под арестом до 9 марта

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25 ноября 2020, 20:55 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Басманный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия оставить под арестом бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

- Районный суд удовлетворил только что ходатайство следствия и продлил нашему подзащитному меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 9 марта, - приводит ТАСС сообщение адвоката Фургала.

Защитник намерен обжаловать решение инстанции.

Напомним, что у Фургала, обвиняемого в организации убийства 15-летней давности, обнаружена патология легких. Продолжительное время ему не давали разрешение на проведение КТ. Кроме того, у бывшего чиновника начались проблемы со зрением. Насколько известно, в настоящее время дополнительных обследований Фургалу не назначено и не проводится. Отметим, что бывший бизнес-партнер Фургала Николай Мистрюков, который проходит по этому делу, ослеп, находясь в СИЗО «Лефортово».

Тем временем, в Хабаровске продолжаются ежедневные акции в поддержку Сергея Фургала.