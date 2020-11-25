Депутат МГД Артемьев отметил социальный характер проекта городского бюджета

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25 ноября 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Мосгордумы Олег Артемьев, фото соцсети

Депутат Мосгордумы Олег Артемьев считает, что полноценное финансирование нужд социальной сферы и система социальной помощи, предусмотренные в проекте городского бюджета, должны работать для каждого москвича. Об этом он сообщил в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«В Московской городской думе сейчас обсуждается проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Документ был принят в первом чтении, и сейчас идет его доработка: готовятся поправки по отдельным направлениям. Но главное, что останется неизменным - это бюджет, в котором более половины расходов связаны с социальными нуждами. Все эти меры говорят об одном - при таком бюджете, Москва сможет оказать должную поддержку населению и обеспечить необходимую разноплановую и эффективную помощь с учетом тяжелейшего периода пандемии. Такой бюджет работает для каждого москвича», - пояснил Олег Артемьев.

По его словам, в проекте московского бюджета предусмотрено существенное увеличение расходов на развитие системы здравоохранения - 11,8%.

«В условиях пандемии - это самое жизненно важное направление, и это то решение, которого ждут как москвичи, так и медицинские работники. Москва продолжит строительство и ремонт медицинских учреждений, оснащение современным оборудованием и модернизацию. Будут проиндексированы зарплаты бюджетников, в том числе - медиков», - отметил Олег Артемьев.

Олег Артемьев добавил, что индексация зарплат коснется всех сотрудников бюджетной сферы Москвы: систем образования, здравоохранения, науки, культуры и спорта - предусмотрено повышение на 3,7%.

«При этом запланирована индексация не только зарплат работающего населения, но и пособий, выплат для пенсионеров и семей с детьми. На социальную поддержку жителей Москвы в денежной и натуральной форме проектом бюджета предусмотрено 529 млрд руб.», - пояснил Олег Артемьев.

Парламентарий также отметил, что социальные выплаты, предусмотренные в бюджете, коснутся «широких категорий москвичей».

«В бюджете Москвы сохраняются все льготы и выплаты, которые облегчают условия проживания уязвимых категорий граждан. Пенсионеры и льготники пользуются бесплатно общественным транспортом в Москве и в Московской области, и это право им по-прежнему обеспечено - в бюджете отведено на эти нужды 136 млрд руб. 4 млн москвичей имеют право на льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, и на это заложено 22 млрд руб. Пенсионеры получают надбавки к пенсии, а семьи с детьми пособия от города. Для семей также предусмотрено горячее питание в детских учреждениях. В период пандемии, когда дети в школу не ходят, через школы организуют выдачу продуктов питания», - заключил депутат Мосгордумы.