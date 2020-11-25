Эксперт по инфобезопасности Лукацкий рассказал, как защитить компьютер от взлома
25 ноября 2020, 17:07[ «Аргументы Недели» ]
Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал в рамках разговора с журналистами в минувший вторник, 24 ноября, как защитить персональный компьютер от взлома.
По словам эксперта, в современном мире понять, что компьютер взломан или заражен вирусом, весьма сложно, поскольку явных признаков вторжения извне сейчас уже нет.
Алексей Лукацкий в беседе с Радио Sputnik порекомендовал пользователям установить на своем устройстве антивирус, работающий не по расписанию. Он должен тщательно мониторить все программы, которые скачиваются и запускаются на компьютере, а также проверять обычные файлы. Эксперт посоветовал не экономить на антивирусе и выбирать максимально эффективный.
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