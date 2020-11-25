Основатель съезда Дедов Морозов заявила, что в 2020 году сказочный персонаж обязательно будет поздравлять детей
25 ноября 2020, 16:50[ «Аргументы Недели» ]
Основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек Зинаида Моор рассказала, что в этом году главный новогодний персонаж непременно будет поздравлять детей, несмотря на пандемию COVID-19.
Моор уточнила, что Деды Морозы попадают в категорию повышенного риска заболеваемости коронавирусом нового типа в силу почтенного возраста, однако все равно будут приходить к детям, чтобы не лишать их праздника.
Предполагается, что в этом году встречи будут чаще проводиться на улице. Зинаида Моор в беседе с Радио Sputnik отметила, что Дед Мороз не будет надевать маску, поскольку "это полное обезличивание", однако, дети могут использовать средства защиты.
Основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек полагает, что в этом году у детей будут немного другие мечты – они будут желать сказочному персонажу здоровья, а также просить у него здоровья для своих родных.
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