Основатель съезда Дедов Морозов заявила, что в 2020 году сказочный персонаж обязательно будет поздравлять детей

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25 ноября 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]

Дед Мороз, Zamir Usmanov/Russian Look

Основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек Зинаида Моор рассказала, что в этом году главный новогодний персонаж непременно будет поздравлять детей, несмотря на пандемию COVID-19.

Моор уточнила, что Деды Морозы попадают в категорию повышенного риска заболеваемости коронавирусом нового типа в силу почтенного возраста, однако все равно будут приходить к детям, чтобы не лишать их праздника.

Предполагается, что в этом году встречи будут чаще проводиться на улице. Зинаида Моор в беседе с Радио Sputnik отметила, что Дед Мороз не будет надевать маску, поскольку "это полное обезличивание", однако, дети могут использовать средства защиты.

Основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек полагает, что в этом году у детей будут немного другие мечты – они будут желать сказочному персонажу здоровья, а также просить у него здоровья для своих родных.