Латвийский дизайнер: Я не думал, что наступит день, когда я подам в суд на свое государство

Аргументы Недели → Общество 13+

25 ноября 2020, 16:30 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Ситуация с кризисом в маленькой Латвии накаляется: практически каждый день известные люди страны высказывают недовольство работой правительства. Некоторые граждане идут даже в суд.

Известный латвийский дизайнер Гинтс Буде попал в сложную ситуацию из-за коронавируса и обратился за помощью к чиновникам, кстати, вполне законно… Государственные люди, простите, «плевать хотели» на его просьбы.

Напомним, в Латвии ЧС, и правительство страны говорит о нуждах народа открыто! Мол, надо помочь латвийскому народу: выделить деньги «за простой», если возникли долги, то «кредиторы» могли бы и дать отсрочку и т.д. Вся эта «забота» на словах. Что происходит на самом деле?

Рассмотрим конкретные примеры!

У известного латвийского дизайнера Гинтас Буде имеется модельная школа… А согласно постановлению правительства, все кружки для детей в период ЧС должны быть закрыты. Если есть такое распоряжение – выполняйте! Дизайнер и выполнил, но… Занятия, конечно, не проводятся, но чиновники требуют покрыть все платежи: арендную плату за помещение и т.д.

«Детей нельзя обучать, но за аренду плати! На мою просьбу отменить арендную плату в период ЧС, увы, чиновники были категорически против. Мои просьбы им были до «одного места». Я бы никогда не подумал, что наступит день, когда я задумаюсь о возможности подать в суд на свою страну и правительство за нанесение прямого ущерба. Но это случилось», - заявил дизайнер.

Это один из сотни случаев! Известный дизайнер просто выступил и рассказал об этом открыто.

Чем «отвечает» правительство Латвии на такие жалобы?

Сегодня, 25 декабря, правительство Латвии объявило, что они решили купить столы для заседаний за 42 тысячи евро! Именно! Оказывается, в зале заседаний, конечно, нужно «обновить» столы за 42 тысячи. Конечно, объявить это латвийцам.

«Материал стола начал механически портиться. Материалы, из которых изготовлены конструкции, утратили прочность и начала деформация», пояснил пресс-секретарь Кабинета министров Рейнис Гравитис.

За 42 тысячи купят центральный стол и три типа столов по периметру.

Вот такой «ответ» правительства Латвии народу! Самое подходящее время покупать столы! Стоит ли удивляться? Нет! Такова позиция правительства Латвии – пир во время чумы!

А что думают латвийцы по данному поводу? Как отнеслись к покупке стола?

Мнение из социальных сетей.

Елена: «Вот бессовестные! А что с прежним столом стало? Стерлись? Или исцарапаны ругательствами? Почему такая необходимость? Проснитесь уже! В стране страшная ситуация с медициной, образованием, безработица. Вы живете по принципу: после нас – хоть потоп!»

Никифор: «Молодцы! Зарплату подняли себе, а теперь можно и стол купить! Когда же вы нажретесь-то денег?»

Михаил: «Если мы и будем так дальше молчать, то пойдем «по миру». Нужны другие действия. Стоит выходить на улицы. Дальше – хуже! Уже последнее отнимают. Дальше изощреннее законы придумают. Не стоит больше ждать! Не стоит!»

Да, прав, несомненно, латвийский дизайнер Гинтс Буде! Вот только латвийский суд не встанет на сторону дизайнера. Нужно выходить на европейскую «арену» и просто кричать о том беззаконии, хамстве, что творится сейчас в Латвии.

Продолжение следует…