Москва увеличит количество цифровых исследований до 10 млн к 2023 году

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25 ноября 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Столица увеличит количество цифровых медицинских исследований до 10 млн к 2023 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В ближайшие три года в Москве будут продолжены масштабное обновление и модернизация парка медицинского оборудования в городских больницах и поликлиниках в рамках закупок по контрактам жизненного цикла. Устаревшая медтехника будет полностью выведена из работы и заменена на цифровую. Соответственно, к 2023 году мы прогнозируем рост числа цифровых исследований до 10 млн», - приводятся в материале слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Как отмечается, в настоящее время в столице более 80% всего диагностического оборудования - цифровое. Все аналоговое оборудование постепенно заменяется на современное, что позволяет включать его в единое цифровое медицинское пространство столицы и повышать качество диагностики. В общей базе собрано уже более 6 млн цифровых снимков, их число постоянно растет.

При этом самый значительный рост числа цифровых исследований по сравнению с 2020 годом запланирован в диагностической маммографии (на 172%) и рентгенографии (на 136%). Количество КТ-исследований уже достигло 1 млн 710 тыс. и, по прогнозам, вырастет до 2 млн 325 тыс. в 2023 году.

Ранее Анастасия Ракова сообщила, что в Москве планируется расширение эксперимента по внедрению искусственного интеллекта в систему здравоохранения. Она отмечала, что в столице будут увеличены количество вовлеченных разработчиков, а также численность охваченных экспериментом медорганизаций и врачей.

Обновление и модернизация медицинского оборудования в Москве заложены в проект бюджета на 2021 года. Сообщалось, что за это время на данные цели выделят 39 миллиардов рублей. В частности, планируется закупка техники для хирургии, акушерства, неонатологии и реанимации новорожденных, гемодиализа и других областей медицины.