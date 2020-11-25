Хабаровский край вошел в топ антирейтинга по коронавирусу

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25 ноября 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровском крае выявили 315 случаев заболевания коронавирусом в сутки. Этот результат привел регион к десятой строчке среди российских субъектов по приросту заболевших.

Причем из дальневосточных регионов в рейтинг вошел только Хабаровский край. Высокое число заразившихся в Минздраве связывают с «большим охватом тестирования».

- При нормативе двести тестов на 100 тыс. населения, в крае делается более 400 тестов на сто тысяч человек. И примерно половина всех случаев - это бессимптомное протекание болезни, которое может быть выявлено только лабораторно, - разъяснила главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения РФ по ДФО Анна Кузнецова.

На 25 ноября в Хабаровском крае сделано 554 589 тестов на коронавирус.