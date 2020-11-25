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Из Хабаровска в Карабах вылетели военные самолеты

, 14:54 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Из Хабаровска в Карабах вылетели военные самолеты

В Нагорный Карабах из Хабаровска вылетели два военно-транспортных самолета Ил-76, на борту которых находятся медики Восточного военного округа.

 

- Первые два самолета Ил-76, осуществляющие переброску медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа в район выполнения задач в Нагорный Карабах, вылетели из аэропорта Хабаровск-Новый, - рассказали в Минобороны России.

Напомним, что всего на территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики будут переброшены 122 военнослужащих, 54 единицы автомобильной и специальной техники, 66 тонн материальных средств, указали в военном ведомстве.

Ранее подразделение совершило марш из пункта постоянной дислокации в аэропорт Хабаровск-Новый.

ИЛ