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25 ноября 2020, 13:09 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

19 ноября губернатор Челябинской области Алексей Текслер проехал с инспекцией по объектам дорожного строительства.

Еще пара дней, и дорожный сезон - 2020 ждет официальное закрытие. А пока подрядчики спешат закончить последние работы, глава региона решил посетить знаковые объекты в Челябинске, Сосновском и Чебаркульском районах и лично убедиться в их качестве.

250 лет Челябинску (от ул. Татищева до ул. Академика Макеева)

Новую дорогу построили в жилом комплексе «Ньютон». Многочисленные жильцы уже заняли свои квартиры, однако с транспортной доступностью здесь были проблемы: отсутствовало прямое сообщение с улицей Братьев Кашириных. Теперь же здесь красуется дорожное полотно в 619 метров и четыре полосы. Тротуары, газоны, освещение, площадки для остановки транспорта – все в лучшем виде. Дорога возведена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 58,3 млн рублей. Объект сдадут в эксплуатацию в конце ноября.

«В этом году был произведен беспрецедентный объем ремонтных работ. По Челябинску все планы выполняются. Все проблемы, которые остаются до конца года, будут урегулированы. Основной вопрос, который я сейчас обозначаю, – это качественное содержание дорог: без грязи, без соли, чтобы дороги были чистые. Это основная задача, которая на сегодня стоит перед городскими властями», – отметил Алексей Текслер.

Подъездные пути к микрорайону Белый хутор (Сосновский район)

Пригород Челябинска активно застраивается и заселяется. Но на работу жильцам новых микрорайонов каждый день нужно ездить в Челябинск. И это становится проблемой, когда качественные дороги отсутствуют.

С просьбой решить этот вопрос неоднократно обращались к властям жители поселка. На строительство выделили более 377 млн рублей из федерального бюджета. Работы велись два года. На сегодняшний день проложено более 5 км. Однако качество нового пути губернатора не устроило: полотно имеет на поверхности «абразив», похожий на наждачную бумагу.

«Дорога на Белый хутор вызвала у меня откровенное разочарование. Это абсолютно новый объект, но видно, что допущены ошибки. Подрядчик все исправит, но должен быть контроль со стороны района, который является заказчиком, а также со стороны министерства дорожного хозяйства региона».

Подрядчик попытался перевести вину на местных жителей, которые ездили по неуложенному асфальту. Однако Алексей Текслер оправдания не принял:

«Вы сами на себя жалуетесь. Пока вы тут работаете, это ваш объект. Как вы за ним следите, если люди проезжают? Это востребованная и долгожданная дорога. Не успели сделать, а впечатление уже испорчено».

Исполнитель обещал, что весной все недостатки устранит за свой счет.

Региональная дорога от поселка Травники до поселка Барсуки (Чебаркульский район)

Эта дорога не ремонтировалась 20 лет! А ведь по ней каждый день дети добираются в школу и обратно.

Здесь губернатор остался доволен результатом, отметил качественную работу подрядчика.

«Конечно, такие объекты нас радуют, как и подрядчики, которые выполняют свою работу на должном уровне. Я надеюсь, что таких объектов у нас будет все больше и больше», - отметил Алексей Текслер.

Развязка на трассе М5 «Урал» (между населенными пунктами Боровое и Десятилетие)

Участок федеральной дороги протяженностью более 9 км начали строить еще в 2014 году. В декабре этого года четырехполосный объект будет сдан в эксплуатацию. Проектом предусмотрены не только сама дорога (транспортная развязка), но и модульный надземный пешеходный переход, автобусные остановки, освещение, автоматический пункт весогабаритного контроля.

«У нас есть полное понимание того, когда будут выполнены работы по расширению дороги М5, проходящей по территории области (от Челябинска до границы с Башкирией), а это горная местность, горные перевалы. До Миасса в течение двух лет дорога будет сделана. И со стороны Башкирии (на территории всего Ашинского района, до Кропачево) тоже в течение 3 - 4 лет дорога будет сделана. Началось проектирование и работа по отведению земли. У меня нет никакого сомнения, что мы это сделаем, будем работу ускорять», - рассказал Алексей Текслер.

Обороты сбавлять не будут

Подводя итоги, губернатор обозначил планы на 2021 год.

«Принято решение весь объем регионального дорожного фонда, который мы достигли в этом году, сохранить. Мы также будем работать с федеральным центром по выделению дополнительных средств, эта работа тоже организована», - сообщил глава региона.

В следующем сезоне запланированы работы на нескольких крупных объектах, например, глобальная реконструкция ждет челябинский Ленинградский мост. Также закипят работы в городе Магнитогорске.

Цифры

- В 2020 году было построено и отремонтировано более 800 километров автодорог.

- Работу выполняли 13 подрядчиков.

- Для содержания региональных трасс будет работать около 450 единиц техники.