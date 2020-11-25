Улица в Хабаровске попала в топ самых красивых в стране по версии Варламова

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25 ноября 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Центральная улица в Хабаровске названа известным блогером-урбанистом Ильей Варламовым одной из самых красивых в стране.

Речь идет об улице Муравьева-Амурского – магистральная и центральная улица краевой столицы.

В топ, составленный Варламовым, попали также ул. Никольская в Астрахани, ул. Варварка в Москве, пр. Мира во Владикавказе, ул. Садовая в Рязани, ул. Большая Морская в Севастополе. Также блогер обратил внимание на красоту ул. Ленина в Смоленске, ул. Водной Заставы в Выборге, Советской набережной во Пскове, ул. Большой Конюшенной в Санкт-Петербурге, Кремлевского бульвара в Нижнем Новгороде, ул. Трактовой в Уфе и ул. Энгельса в Екатеринбурге.

Отметим, что улица Муравьева-Амурского получила свое название в честь генерал-губернатора Восточной Сибири.

Напомним, что Илья Варламов недавно посетил Хабаровск и дал несколько советов градоначальнику Сергею Кравчуку.