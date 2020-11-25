В сеть попало видео, как ФСБ задержала члена ИГ, готовящего теракт в Московском регионе
25 ноября 2020, 12:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: ФСБ
На территории Владимирской области установлен и задержан участник запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", гражданин одной из стран Центральной Азии, подозреваемый в подготовке теракта.
Сотрудники ФСБ провели спецоперацию. Задержаны не менее семи человек, изъято самодельное взрывное устройство. Один из задержанных признал свою вину. В местах проживания потенциального террориста во Владимирской области было обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, а также другие предметы и документы.
Возбуждено уголовное дело. Проведение комплекса неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий продолжается.
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