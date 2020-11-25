В МГД выступили за увеличение бюджетных средств на развитие креативных индустрий

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25 ноября 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат столичного парламента Степан Орлов, фото соцсети

Депутаты Мосгордумы от «Единой России» выступили с требованием о включении в проект бюджета дополнительного финансирование развития в Москве так называемых креативных индустрий. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил депутат столичного парламента Степан Орлов.

«Московская городская дума находится на заключительном этапе обсуждения проекта городского бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов: он уже прошел первое чтение, а второе намечено на начало декабря. В настоящий момент все парламентские фракции готовят свои поправки к столичному «документу №1»; в частности, «Единая Россия» выступает с принципиальным требованием о включении в проект дополнительного финансирование развития в Москве так называемых креативных индустрий», - сказал Степан Орлов.

Новая сфера экономики, по его словам, сегодня жизненно важна, так как благодаря ей столица имеет уникальный шанс в скором времени прочно утвердиться на мировом рынке в качестве производителя интеллектуального, творческого продукта экстра-класса и успешно конкурировать с крупнейшими международными игроками.

«Дополнительным свидетельством актуальности избранной депутатами-единороссами бюджетной стратегии однозначно является тот факт, что наступающий 2021 год официально объявлен ООН Международным годом креативной экономики. Ни один современный крупный город мира уже не может нормально жить и развиваться без этого. Авторитетные эксперты утверждают: драйвер экономического развития вообще в наши дни явно смещается из классических сырьевых отраслей в творческие. Креативные индустрии в общем смысле - это те области экономики, в которых добавочная стоимость формируется за счет интеллектуальной собственности и интеллектуального потенциала. Их вклад в ВВП в наиболее развитых странах мира составляет, по разным оценкам, от 3 до 5%, что уже достаточно заметная величина. Нью-Йорк, Лондон, Гонконг сделали ставку на креативные индустрии - и не прогадали. В этот ряд, по нашему мнению, должна встать и Москва», - объясняет парламентарий.

Степан Орлов отметил, что в столице явно ощущается яркий, свежий тренд перехода к экономике креативного типа, где главенствуют интеллектуальные факторы производства и где тон задают мода, дизайн, IT-индустрия, издательский бизнес и медиа.

«Обороты здесь характеризуются цифрами, которые, пожалуй, красноречивее любых иных аргументов. Так, на данный момент в Москве работают порядка 60 тыс. предприятий и организаций сферы креативных индустрий, а также 54 тыс. 600 индивидуальных предпринимателей. В общей сложности непосредственно в данной сфере трудится 460 тыс. человек, а совокупная выручка по итогам 2018 года превысила впечатляющие 3 трлн руб. Масштабы внешней торговли произведенными здесь товарами также весьма серьезны: оборот отрасли в 2018 году составил около 3,5 млрд долл. США. Примерно 10% от этой величины приходится на экспорт, что в абсолютных цифрах составляет 344 млн долл. Величина вполне сопоставима с целым рядом других сфер московской экономики», - рассказал Степан Орлов.

Он подчеркнул, что разразившийся «коронавирусный» кризис не переломил обозначенную тенденцию. «Напротив, как раз он и послужил тем самым триггером, спусковым крючком для переосмысления ключевого значения креативных индустрий для переформатирования и усиления экономики города, обозначив огромный потенциал для развития. Сейчас, когда мы буквально напрягаем все силы, стремясь поскорее справиться с пандемией, мощное развитие экономики нового типа является одним из ключевых условий подъема и переноса центра тяжести с сырьевой сферы на относящуюся к постиндустриальной эпохе XXI века. Но прежде мы должны поддержать креативные отрасли, придав им дополнительный импульс», - пояснил депутат.

Креативные индустрии, как подчеркнул Степан Орлов, запускают очень длинные, высокоразвитые цепочки экономических связей, создавая множество новых рабочих мест.

«Сейчас мы просто обязаны всячески поощрять соответствующие проекты - и ни в коем случае не сворачивать! Именно поэтому в Московской городской думе была создана Межкомиссионная рабочая группа по развитию креативных индустрий. Столица, стоит еще раз отметить, является одним из передовых городов России, не первый год работающих в данном направлении. С 2019 года при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина был запущен пилотный проект по присвоению статуса креативного технопарка парка ряду городских площадок. Первой из них, как известно, стал технопарк Artplay. На данный момент в столице успешно работают более 10 таких пространств, которые вскоре могут попасть под критерий креативных технопарков: «Флакон», «Фабрика», «Винзавод» и другие (есть даже детские технопарки, в рамках проекта представлены лаборатории креативных индустрий, всего 31 лаборатория). Кстати, на базе последней площадки - «Винзавода» - 29 октября состоялся представительный круглый стол с рабочим названием «Актуальные проблемы развития креативных индустрий в городе Москве», в нем участвовали мои коллеги-депутаты Мосгордумы, представители правительства столицы, множество авторитетных экспертов», - рассказал Степан Орлов.

Депутат дополнил, что все участники мероприятия были едины во мнении: у столицы есть очень серьезные резервы для роста в обозначенном направлении.

«Однако необходимы вложения в креативную экономику, и соответствующие средства мы закладываем сегодня в московский бюджет. Вложения непременно окупятся в ближайшей перспективе, ведь основная часть экономики нового типа предполагает безусловно возвратные траты, более того - это возврат с солидной прибылью. Рад констатировать: для определенных инфраструктурных проектов уже существуют меры бюджетной поддержки. Это, например, возможность получить хороший грант на развитие имущественного комплекса, а для резидентов - шанс получить субсидии на приобретение оборудования до 10 млн руб. и на компенсацию выплат по процентам кредита на развитие имущественного комплекса. Все то же самое должно быть актуально и для креативных индустрий», - подчеркнул депутат.

Он отметил, что необходимо разработать единый подход к определению индустрий, которые относятся к креативным.

«Сделано немало, но предстоит еще больше. По словам представителей руководства департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, принимавших участие в упомянутом круглом столе 29 октября, перед городским правительством стоит ряд конкретных задач в области креативных индустрий. Прежде всего, выработка и принятие единого подхода по четкому определению тех индустрий, которые относят к креативным. В частности, принятие нормативных документов, которые позволят донести меры поддержки до каждого конкретного предпринимателя. Здесь также подключается Московская городская дума - нам необходимо ввести в законодательство само понятие «креативное предпринимательство», установив, например, в качестве основного критерия, согласно экспертным предложениям, объем нематериального продукта креативной индустрии, превалирующего над объемом материального. Предстоит, конечно, планомерная кропотливая работа. Нужны и отдельные специальные меры для вывода нашего московского креативного товара на российские, а затем и на международные рынки», - уточнил Степан Орлов.

По мнению депутата, бюджетная поддержка креативных индустрий, о необходимости которой сейчас заявляет фракция «Единая Россия» в Мосгордуме, в итоге даст Москве комплексные, мультпликативные экономические эффекты.

«Их значение для города в период преодоления пандемии, а затем и ее последствий, без преувеличения, переоценить невозможно. Мы можем и должны перевести столичную экономику на качественно новую ступень. В связи с этим одной из рекомендаций нашего круглого стола стало обязательное продолжение широкой гаммы научных исследований в области креативных индустрий. Возможно, одним из череды конкретных обязательных мероприятий станет научно-практическая конференция в составе экономистов, философов, социологов, юристов - для научного осмысления самого этого явления. Москва, несомненно, имеет уникальный мощный потенциал развития креативной экономики - и она стремится к тому, чтобы реализовать его», - заключил Степан Орлов.