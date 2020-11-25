Шнуров объявил, что оштрафовал Канделаки

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25 ноября 2020, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Генеральный продюсер телеканала RТVi Сергей Шнуров сообщил о том, что оштрафовал ведущую Тину Канделаки. Это произошло после интервью с одним из руководителей партии «Единая Россия» Андреем Турчаком.

Шнуров уточнил, что наказал Канделаки за то, что она не задала Турчаку вопрос о покушении на журналиста Олега Кашина. По его словам, вопрос о нападении был запланирован, но по какой-то причине ведущая эту тему обошла.

Нападение на Олега Кашина было совершено еще в 2010 году неподалеку от его дома в Москве. Как сообщали СМИ, журналист получил переломы ног, верхней и нижней челюстей, сотрясение головного мозга, травматический отрыв фаланг пальцев.

Известно, что незадолго до нападения у Кашина произошел конфликт с тогда еще губернатором Псковской области Андреем Турчаком. Журналист считает Андрея Турчака причастным к покушению.