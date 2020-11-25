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Общественная палата предлагает перевести ряд соцуслуг в дистанционный формат

, 10:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Общественная палата предлагает перевести ряд соцуслуг в дистанционный формат
Фото: pixabay.com

Общественная палата РФ обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поручить Минтруду составить рекомендации по переводу части социальных услуг в дистанционный формат.

В обращении содержится просьба дать поручение Минтруду России разработать рекомендации для органов исполнительной власти регионов по переводу части социальных услуг в дистанционный формат.

В обращении содержится просьба дать поручение Минтруду России разработать рекомендации для органов исполнительной власти регионов по переводу части социальных услуг в дистанционный формат и возможности учета услуг, оказываемых в таком формате государственными и негосударственными поставщиками, с целью выплаты компенсаций по их оказанию.

Ранее Общественная палата предложила доплачивать работающим пенсионерам МРОТ к зарплате.

ДВа

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