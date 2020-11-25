Хабаровские депутаты, вышедшие из ЛДПР, решили вернуться

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25 ноября 2020, 09:39 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

17 хабаровских депутатов, заявивших накануне о выходе из ЛДПР и оставив таким образом партию без большинства в городском парламенте, неожиданно поменяли свое решение.

В числе заявлявших о выходе из партии был и глава гордумы Михаил Сидоров. Он сообщал «Аргументам недели», что ситуация «назрела давно», и что он и его коллеги хотят работать только на благо избирателей, а не по указке регионального отделения партии. Однако теперь Сидоров и его коллеги, поговорив с врио главы региона Михаилом Дегтяревым, решили ситуацию «отыграть».

По словам спикера гордумы, Дегтярев согласился «пойти навстречу» депутатам и решить проблемы, которые те подняли. В числе вопросов, уточнил Сидоров, «прозрачность финансовых потоков в бюджете города».

Что касается вопроса о «несогласии с политикой регионального отделения ЛДПР», о котором накануне объявили депутаты, то Сидоров заметил, что 25 числа он вылетит в Москву на встречу с лидером фракции Владимиром Жириновским, чтобы обговорить эту проблему.